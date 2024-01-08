Недобросовестного застройщика из Астаны задержали в Москве

«Ход расследования уголовных дел взят на контроль. Орган следствия ориентирован на установление всех причастных к делу лиц и их активов. К семи лицам, в том числе к трём руководителям стройкомпаний применена мера пресечения в виде содержания под стражей», — сообщили в надзорном органе.