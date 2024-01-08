Житель Хабаровского края перевел мошенникам 300 тысяч рублей

Житель Ванино перевел мошенникам 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
Мужчина обратился в полицию сообщил, что получил звонок от неизвестного, представившегося сотрудником мобильного оператора. Злоумышленник уведомил, что абонентский номер будет заблокирован из-за истечения срока действия договора. Затем его переключили на якобы банковского сотрудника, и разговор не прерывался. Лжеспециалист финансового учреждения утверждал, что блокировка будет отменена, если потерпевший будет передавать коды, присылаемые ему в сообщениях.
Поверив обманщику, пострадавший предоставил все необходимые коды, после чего сомнения вынудили его завершить разговор. Позднее, обратившись в банк, он узнал, что с его счета были списаны 283 500 рублей.
По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета» (ч. 3 ст. 158 УК РФ). Предусмотренное наказание — лишение свободы до шести лет.
На текущий момент полицейские активно работают по выявлению лиц, причастных к мошенничеству, проводя комплекс оперативно-розыскных мероприятий.