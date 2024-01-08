Житель Хабаровского края перевел мошенникам 300 тысяч рублей

Мужчина обратился в полицию сообщил, что получил звонок от неизвестного, представившегося сотрудником мобильного оператора. Злоумышленник уведомил, что абонентский номер будет заблокирован из-за истечения срока действия договора. Затем его переключили на якобы банковского сотрудника, и разговор не прерывался. Лжеспециалист финансового учреждения утверждал, что блокировка будет отменена, если потерпевший будет передавать коды, присылаемые ему в сообщениях.