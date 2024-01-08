Новые Т-80БВМ участвуют в боях на Запорожском направлении, сообщил танкист

«Танк получили новый, модернизированный танк Т-80БВМ с усиленной уже бронезащитой… Из закрытых огневых позиций стреляем, это очень эффективно. Танк новый, со второго снаряда кладет в “яблочко”… Технику на нем мы еще не уничтожали, не было цели еще, а вот опорные пункты и блиндажи уже уничтожили, подавляем огневые точки противника. Вот недавно вернулись из выезда, как вы видите, машина вся в грязи», — сказал журналистам командир танка.