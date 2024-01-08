Пропавшего после ссоры с женой акмолинца нашли

Как рассказали в пресс-службе ведомства, при проведении оперативно-розыскных мероприятий установлено местонахождение без вести пропавшего 35-летнего жителя Щучинска, ушедшего из дома после конфликта с женой, с которой, кстати, дело шло к разводу. Ориентировка с его приметами была направлена во все города и области.