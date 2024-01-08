Пропавшего после ссоры с женой акмолинца нашли

Как рассказали в пресс-службе ведомства, при проведении оперативно-розыскных мероприятий установлено местонахождение без вести пропавшего 35-летнего жителя Щучинска, ушедшего из дома после конфликта с женой, с которой, кстати, дело шло к разводу. Ориентировка с его приметами была направлена во все города и области.
Стражами порядка был расширен масштаб поисков, опрошены знакомые и тщательно прочесаны потенциальные места, где мог побывать исчезнувший. Чтобы найти без вести пропавшего, к поискам были подключены также и волонтеры.
Фото с приметами жителя Щучинска разместили в СМИ и социальных сетях, в том числе и на официальных аккаунтах соцсетей ДП Акмолинской области.
«В результате масштабных поисков правоохранители установили местонахождение пропавшего. Его нашли в селе Жалтыр Астраханского района живым и здоровым. Полицейские провели с мужчиной профилактическую работу. Сам он рассказал, что ни к кому претензий не имеет и приехал в село по собственному желанию», — отметили в ДП Акмолинской области.