Силы ПВО сбили над Белгородской областью ракету С-200

Обстрелы Белгородской области участились с середины декабря. 30 декабря Белгород попал под массированный обстрел, в результате которого погибли 25 человек, в том числе 5 детей, пострадали еще 109 жителей. Губернатор Вячеслав Гладков предложил помочь белгородцам временно переехать в другие города из-за участившихся обстрелов. Более 100 жителей города приняли в Старом Осколе.