За год по статье о фейках об армии в России обвинили 70 человек

По запросу Генпрокуратуры за прошлый год Роскомнадзор удалил или заблокировал почти 70 тыс. сайтов с фейками об армии и органах власти. В 2022 году показатели были выше: тогда ведомство направило 853 требования о блокировке, в результате было удалено 128 тыс. ресурсов.
В Генпрокуратуре считают, что «тематика фейковых публикаций не отличается разнообразием». По данным ведомства, в основном в таких публикациях идет речь про боевые действия на Украине, реже — об экономической ситуации в стране, а также решениях органов государственной власти.
Кроме того, в 2023 году Генпрокуратура отправила в Роскомнадзор 388 требований о блокировке из-за экстремистского и террористического контента в отношении 19 тыс. сайтов. Годом ранее ведомство направило 167 таких требований в отношении 14 тыс. ресурсов.
Анастасия Ларина