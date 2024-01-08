За год по статье о фейках об армии в России обвинили 70 человек

По запросу Генпрокуратуры за прошлый год Роскомнадзор удалил или заблокировал почти 70 тыс. сайтов с фейками об армии и органах власти. В 2022 году показатели были выше: тогда ведомство направило 853 требования о блокировке, в результате было удалено 128 тыс. ресурсов.