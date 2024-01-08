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За год по статье о фейках об армии в России обвинили 70 человек

В 2023 году прокуроры направили в суды уголовные дела в отношении 70 лиц, обвиняемых в распространении фейков об армии (ст. 207.3 УК РФ). Всего было зарегистрировано 135 таких «преступлений». В суды было направлено 79 уголовных дел. Об этом в пресс-службе Генпрокуратуры сообщили агентству ТАСС.
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Источник: РИА "Новости"

По запросу Генпрокуратуры за прошлый год Роскомнадзор удалил или заблокировал почти 70 тыс. сайтов с фейками об армии и органах власти. В 2022 году показатели были выше: тогда ведомство направило 853 требования о блокировке, в результате было удалено 128 тыс. ресурсов.

В Генпрокуратуре считают, что «тематика фейковых публикаций не отличается разнообразием». По данным ведомства, в основном в таких публикациях идет речь про боевые действия на Украине, реже — об экономической ситуации в стране, а также решениях органов государственной власти.

Кроме того, в 2023 году Генпрокуратура отправила в Роскомнадзор 388 требований о блокировке из-за экстремистского и террористического контента в отношении 19 тыс. сайтов. Годом ранее ведомство направило 167 таких требований в отношении 14 тыс. ресурсов.

Анастасия Ларина

СК
расследование