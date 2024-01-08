В Самарканде при получении взятки задержаны помощники районного хокима

В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками Самаркандского управления СГБ и Департамента при Генпрокуратуре, при получении взятки были задержаны помощники хокима Самаркандского района Х. Э., 1990 г. р., и Б. В., 1975 г. р.