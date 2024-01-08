Опасное печенье с вишневой начинкой продавали в Гродненской области

В сообщении говорится, что речь идет про сдобное печение «Бублевиль» со вкусом вишни, которое было произведено российской компанией «Северянин». В результате проведенной проверки в названной сладости нашли заявленную в маркировке недопустимую пищевую добавку. Речь идет про краситель Е122. В пресс-службе ведомства отметили, что указанная добавка придала аппетитный вид начинке, из-за чего она получилась с красноватым оттенком. Однако специалисты подчеркивают, что при употреблении такого печенья могут возникнуть проблемы со здоровьем, особенно у детей. Названное печенье запрещено продавать в Беларуси.