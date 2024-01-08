В Башкирии в аварии на трасе погибли три человека, в том числе грудной младенец

По данным ГИБДД, в седьмом часу вечера на 39-м километре трассы Уфа-Иглино-Красная горка столкнулись Renault Duster и Kia Rio. В результате столкновения взрослые водитель и пассажир корейской легковушки погибли на месте, а находившихся в салоне той же машины 10-месячного младенца и 14-летнего подростка увезли в больницу. Позднее стало известно, что в медучреждении малыш скончался.