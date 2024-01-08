В Башкирии в аварии на трасе погибли три человека, в том числе грудной младенец

Вечером 7 января 2024 года в Нуримановском районе Башкирии произошла авария, в которой погибли три человека, в том числе 10-месячный ребенок.
По данным ГИБДД, в седьмом часу вечера на 39-м километре трассы Уфа-Иглино-Красная горка столкнулись Renault Duster и Kia Rio. В результате столкновения взрослые водитель и пассажир корейской легковушки погибли на месте, а находившихся в салоне той же машины 10-месячного младенца и 14-летнего подростка увезли в больницу. Позднее стало известно, что в медучреждении малыш скончался.
В ДТП пострадали также 61-летний водитель и 60-летняя пассажирка, находившиеся в Renault Duster. По данным МЧС по Башкирии госпитализация им не потребовалась: их осмотрели медики и отпустили домой.
В результате столкновения, произошедшего около деревни Укарлино в Нуримановском районе Башкирии, Kia Rio вылетела с дороги в кювет, пострадавших зажало в покореженных автомобилях. Прибывшие на место сотрудники МЧС по Башкирии помогли им выбраться, вскрыв машины специальными инструментами.
Причины и обстоятельства смертельного ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД. Дело взяли на контроль в прокуратуре Башкирии.
— Надзорное ведомство взяло на контроль установление причин и обстоятельств случившегося, а также принятие процессуального решения по данному факту, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.