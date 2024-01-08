В массовом ДТП под Волгоградом травмы получили двое взрослых и 8-летняя девочка

В 13.00 на трассе «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск» 62-летний мужчина за рулем «ВАЗ-21150» не справился с управлением и выскочил на встречную полосу, где произошло столкновение с BMW. После этого отечественная легковушка влетела в Toyota Land Cruiser Prado. В результате происшествия пострадали 8-летняя девочка, которая была во внедорожнике Toyota, а также водитель и 36-летняя пассажирка «ВАЗа». Их доставили в больницу.