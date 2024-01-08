Снегопад и метель украсили серый Кишинев, но оставили 57 населенных пунктов по Молдове без света: рассказываем, как непогода накрывает страну

В Молдове утро началось, действительно, со снега. С неба сыплет снежная крошка. Холодный промозглый ветер настроения не добавляет. Морозно, хотя вроде всего −3, но по ощущениям (спасибо, ветер) — все −10! Дороги в Кишиневе где расчищены немного, где не чищены совсем.
При этом из-за ледяного дождя 57 населенных пунктов в 7 районах страны частично отключены от электроэнергии, сообщает ГИЧС, уточняя, что на местах работают специализированные бригады по восстановлению подачи электроэнергии потребителям.
Государственная администрация автомобильных дорог сообщила, что рабочие будут дежурить и участвовать в уборке снега и борьбе с гололедицей, чтобы обеспечить оптимальные условия движения. Согласно метеорологическим предупреждениям, до 10 января по всей стране ожидаются сложные погодные условия, с осадками в виде дождя, мокрого снега и снега, а на национальных дорогах общего пользования будет гололедица.
«В секторах с повышенным риском снегопадов установлены снегозадержатели, чтобы снизить риск скопления снега и обеспечить более безопасную среду движения на национальных дорогах общего пользования. В то же время ведомство провело рабочую встречу с Генеральной инспекцией по чрезвычайным ситуациям МВД для планирования профилактических и оперативных мероприятий в указанный период», — отметили в администрации.
В связи с этим водителей призывают соблюдать осторожность при движении, адаптировать скорость к дорожным условиям, следить за правильностью оснащения транспортных средств и заранее узнавать об условиях дорожного движения.
«По возможности следует избегать неважных поездок, а в случае затруднений на дорогах участники дорожного движения могут позвонить по следующим номерам: 22−55−30; 74−89−61; 060 477 117», — подчеркнули в Государственной администрации автомобильных дорог.