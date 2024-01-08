Снегопад и метель украсили серый Кишинев, но оставили 57 населенных пунктов по Молдове без света: рассказываем, как непогода накрывает страну

В Молдове утро началось, действительно, со снега. С неба сыплет снежная крошка. Холодный промозглый ветер настроения не добавляет. Морозно, хотя вроде всего −3, но по ощущениям (спасибо, ветер) — все −10! Дороги в Кишиневе где расчищены немного, где не чищены совсем.