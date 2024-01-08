«Тюбинг подбросило вверх, девочка упала и потеряла сознание». В Гродно 6-летняя девочка попала в больницу с травмой головы после катания на тюбинге

В Гродно шестилетняя девочка попала в больницу с серьезными травмами головы после катания на тюбинге с горки. Подробности рассказали в пресс-службе Следственного комитета.
По информации ведомства, днем 7 января, в воскресенье, шестилетняя девочка вместе со своей подругой и отцом катались на тюбингах с горки, которая находится около дома по улице Богушевича, 4. В какой-то момент при спуске с горки тюбинг наехал на трамплин. Из-за этого его подбросило вверх, девочка упала и потеряла сознание. Ребенка оперативно доставили в больницу.
В СК добавили, что в результате случившегося 6-летняя девочка получила открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, а также перелом костей черепа. Она находится в больнице и уже пришла в создание. Говорится, что состояние ребенка оценивается, как стабильно тяжелое, но жизни девочки ничего не угрожает. Удалось установить, что место, где катались на тюбингах, не предназначено для этого.