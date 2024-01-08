«Тюбинг подбросило вверх, девочка упала и потеряла сознание». В Гродно 6-летняя девочка попала в больницу с травмой головы после катания на тюбинге

В СК добавили, что в результате случившегося 6-летняя девочка получила открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, а также перелом костей черепа. Она находится в больнице и уже пришла в создание. Говорится, что состояние ребенка оценивается, как стабильно тяжелое, но жизни девочки ничего не угрожает. Удалось установить, что место, где катались на тюбингах, не предназначено для этого.