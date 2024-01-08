На Кубани нашли погибшими двух ранее пропавших пожилых женщин

Как сообщается, в СНТ «Садовод» Ленинградском района вечером 23 декабря 75-летняя Нина Наточеева вышла из дома и перестала выходить на связь. У женщины имелись проблемы с памятью и с ориентацией в пространстве. Женщину обнаружили погибшей 7 января.



Также 3 января в селе Новоукраинском Гулькевичского района пропала без вести 73-летняя Анастасия Буздуганова. Представители поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в своем телеграм-канале сообщили, что 6 января стало известно о гибели пожилой женщины.



Все обстоятельства гибели пропавших женщин на данный момент выясняются.



Андрей Пугачев.