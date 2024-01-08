Нештатный сход боеприпаса с самолёта произошёл в ЛНР

Глава региона добавил, что остальные жители решили остаться у родственников и друзей. На месте работает следственно-оперативная группа МВД, а также представители МЧС и военной комендатуры. Специалисты принимают решение об обезвреживании боеприпаса. Пасечник уточнил, что ситуация находится на его личном контроле.