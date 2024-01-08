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Нештатный сход боеприпаса с самолёта произошёл в ЛНР

В Луганской народной республике (ЛНР) произошёл внештатный сход авиационного боеприпаса ФАБ-250 при выполнении боевых задач самолётом воздушно-космических сил (ВКС). Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.
Су-30
Источник: РИА "Новости"

«К счастью, никто не пострадал. Жителей ближайших домов оперативно эвакуировали. Всем предложили разместиться в пункте временного размещения. Там сейчас находится пять человек, включая двоих детей», — написал Пасечник в своём телеграм-канале.

Глава региона добавил, что остальные жители решили остаться у родственников и друзей. На месте работает следственно-оперативная группа МВД, а также представители МЧС и военной комендатуры. Специалисты принимают решение об обезвреживании боеприпаса. Пасечник уточнил, что ситуация находится на его личном контроле.

Ранее сообщалось, что российские бойцы отразили атаку бригады спецназа ВСУ на Краснолиманском направлении в ЛНР. Потери противника составили до 90 военных.