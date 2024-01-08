ВСУ выпустили более 110 снарядов за сутки по Белгородской области

В понедельник губернатор опубликовал сводку о нанесенных ударах по региону за 7 января. За сутки украинская армия обстреляла семь районов области 111 снарядами, включая 4 взрывных устройства с дронов. Самым обстреливаемым районом в воскресенье был Шебекинский округ, по нему прилетело 61 раз. Кроме того, в Борисовском районе был атака с помощью дрона-камикадзе.
«В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 8 артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка — 2 артиллерийских снаряда. Также в Щетиновке с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. После работы ПВО со 2 по 4 января повреждения выявлены в поселке Разумное: в одном частном жилом домовладении посечена кровля», — написал Гладков.
Он добавил, в Борисовском районе на окраине села Богун-Город была атака с помощью дрона-камикадзе, здесь же с квадрокоптера сброшено одно взрывное устройство. В Валуйском городском округе 15 раз из миномета обстреляно село. В Волоконовском районе, по словам главы области, 2 раза из миномета и 10 раз из гранатомета обстреляли окраину хутора Старый. По данным губернатора, в Грайворонском городском округе по окраинам сёл Рождественка и Безымено выпущено в сумме 5 минометных снарядов. В Краснояружском районе по окраине села Колотиловка выпущено 3 минометных снаряд, была повреждена ЛЭП. На окраине села Графовка зафиксировано 3 прилета.
«В Шебекинском городском округе по селу Середа выпущено 14 минометных снарядов, по селу Терезовка — 4, по поселку Красное — 5, по селу Муром — 7 минометных снарядов. Также в Муроме с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. По МАПП “Шебекино” выпущено 29 гранатометных выстрелов и сброшено одно взрывное устройство с БПЛА», — уточнил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.