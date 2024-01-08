ВСУ выпустили более 110 снарядов за сутки по Белгородской области

Он добавил, в Борисовском районе на окраине села Богун-Город была атака с помощью дрона-камикадзе, здесь же с квадрокоптера сброшено одно взрывное устройство. В Валуйском городском округе 15 раз из миномета обстреляно село. В Волоконовском районе, по словам главы области, 2 раза из миномета и 10 раз из гранатомета обстреляли окраину хутора Старый. По данным губернатора, в Грайворонском городском округе по окраинам сёл Рождественка и Безымено выпущено в сумме 5 минометных снарядов. В Краснояружском районе по окраине села Колотиловка выпущено 3 минометных снаряд, была повреждена ЛЭП. На окраине села Графовка зафиксировано 3 прилета.