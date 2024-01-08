Сотрудница омской мэрии погибла в ДТП на трассе в Новосибирской области

Напомним, в Госавтоинспекции по Новосибирской области сообщали, что 37-летняя женщина под управлением «Фольксвагена-Тигуана» ехала в сторону Новосибирска. На 50-м километре трассы выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем «Ситрак». В ДТП пострадали водитель и три пассажира. Спустя несколько часов стало известно, что водитель внедорожника скончалась в больнице.