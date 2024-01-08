Сотрудница омской мэрии погибла в ДТП на трассе в Новосибирской области

Сотрудника департамента архитектуры и градостроительства мэрии Омска Ирина Мыцык погибла в ДТП на трассе в Новосибирской области. Авария произошла 4 января.
Напомним, в Госавтоинспекции по Новосибирской области сообщали, что 37-летняя женщина под управлением «Фольксвагена-Тигуана» ехала в сторону Новосибирска. На 50-м километре трассы выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем «Ситрак». В ДТП пострадали водитель и три пассажира. Спустя несколько часов стало известно, что водитель внедорожника скончалась в больнице.
Позже выяснилось, что погибшей женщиной оказалась сотрудница мэрии Омска Ирина Мыцык.
Как сообщили в официальной группе департамента, прощание с Ириной Мыцык прошло 8 января в 12 часов.
«Светлая память о ней сохранится в наших сердцах навсегда. Коллектив приносит соболезнования родным и близким. Погребение пройдет в 14 часов на Ново-Южном кладбище», — сообщили в департаменте.