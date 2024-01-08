Огромные пробки образовались на трассе М-12 в Нижегородской области

Как отмечается, 8 января многие жители возвращаются домой после новогодних праздников. Водителей просят выезжать с полным баком, а также заранее выбирать бензоколонку. На заправках автомобилистам рекомендуют сначала заправить машину, а после поставить машину на парковку и идти на перекус. Соблюдение этих правил поможет избежать заторов и добраться домой вовремя.