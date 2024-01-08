Под Минском водитель Renault сбил насмерть пенсионерку, переходившую дорогу

По информации ведомства, утром 8 января, в понедельник, 53-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля Renault, на 18 километре автодороги «Минск-Нарочь-Молодечно» сбил 84-летнюю женщину. Сказано, что пенсионерка переходила дорогу в неустановленном месте. От полученных травм она умерла.