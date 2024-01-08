Под Минском водитель Renault сбил насмерть пенсионерку, переходившую дорогу

В Минском районе водитель Renault насмерть сбил пенсионерку, которая переходила дорогу в неустановленном месте. Подробности ДТП сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
По информации ведомства, утром 8 января, в понедельник, 53-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля Renault, на 18 километре автодороги «Минск-Нарочь-Молодечно» сбил 84-летнюю женщину. Сказано, что пенсионерка переходила дорогу в неустановленном месте. От полученных травм она умерла.
Заведено уголовное дело по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса. Следователи просят очевидцев указанного дорожно-транспортного происшествия сообщить имеющуюся у них информацию по указанному телефону: (8017) 278−17−97.