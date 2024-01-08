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Прокуратура начала проверку теплоснабжения домов в Нижнем Новгороде

По сообщению прокуратуры Нижегородской области, организована проверка исполнения жилищного законодательства в связи с перебоями в оказании коммунальных услуг на территории областного центра.

«Прокурору Нижнего Новгорода и районным прокурорам в рамках надзорных мероприятий поручено оценить деятельность ресурсоснабжающих организаций, в том числе по обеспечению надлежащего технического состояния систем отопления и водоснабжения», — сообщили в надзорном ведомстве, добавив, что поставлены на контроль сроки проведения работ по восстановлению подачи тепла жителям многоквартирных домов.

Иван Сергеев.

Прокуратура
ЖКХ