Прокуратура начала проверку теплоснабжения домов в Нижнем Новгороде

«Прокурору Нижнего Новгорода и районным прокурорам в рамках надзорных мероприятий поручено оценить деятельность ресурсоснабжающих организаций, в том числе по обеспечению надлежащего технического состояния систем отопления и водоснабжения», — сообщили в надзорном ведомстве, добавив, что поставлены на контроль сроки проведения работ по восстановлению подачи тепла жителям многоквартирных домов.



Иван Сергеев.