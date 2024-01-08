«Прокурору Нижнего Новгорода и районным прокурорам в рамках надзорных мероприятий поручено оценить деятельность ресурсоснабжающих организаций, в том числе по обеспечению надлежащего технического состояния систем отопления и водоснабжения», — сообщили в надзорном ведомстве, добавив, что поставлены на контроль сроки проведения работ по восстановлению подачи тепла жителям многоквартирных домов.
Иван Сергеев.
Прокуратура начала проверку теплоснабжения домов в Нижнем Новгороде
По сообщению прокуратуры Нижегородской области, организована проверка исполнения жилищного законодательства в связи с перебоями в оказании коммунальных услуг на территории областного центра.
«Прокурору Нижнего Новгорода и районным прокурорам в рамках надзорных мероприятий поручено оценить деятельность ресурсоснабжающих организаций, в том числе по обеспечению надлежащего технического состояния систем отопления и водоснабжения», — сообщили в надзорном ведомстве, добавив, что поставлены на контроль сроки проведения работ по восстановлению подачи тепла жителям многоквартирных домов.