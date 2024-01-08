В Казахстане из-за непогоды закрыли автодороги уже в 8 областях — какие именно

АЛМАТЫ, 8 янв — Sputnik. В Казахстане к 15−00 аст из-за непогоды введено ограничение движение транспорта на 27 участках автодорог республиканского значения в 8 областях, сообщает «Казавтожол».
Абайская область
- Алматы-Усть-Каменогорск, от 971 до 1013 км, участок от села Калбалтау до границы Восточно-Казахстанской области — 42 км. Ограничение действует для всех видов автотранспорта.
- Алматы-Усть-Каменогорск, км. 615−683, уч. гр. Жетысуской обл. — п. Таскескен — 68 км. Ограничение действует для грузового и общественного автотранспорта.
- Омск-Майкапчагай, км 910−1002, уч. с. Калбатау-с. Кокпекты.
Акмолинская область
- Екатеринбург-Алматы, км. 1292−1353, уч. ПВП Жибек жолы-гр. Карагандинской обл. — 61 км.
- Астана-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау, км. 16−51, уч. г. Косши-гр. Карагандинской обл. — 35 км.
- Астана-Петропавловск, км. 18−234, уч. г. Астана-г. Щучинск. — 216 км.
- Астана-Ерейментау-Шидерты, км. 16−159, уч. г. Астана-г. Ерейментау. — 143 км.
- Кокшетау-Рузаевка км. 0−61, уч. г. Кокшетау-гр. Северо-Казахстанской области. — 61 км.
- «Астана-Ерейментау-Шидерты» км. 159−200, уч. г. Ерейментау- гр. Павлодарской обл. — 41 км.
Ограничение действует для всех видов автотранспорта.
Восточно-Казахстанская область
- Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ км. 105−123, уч.г. Шемонайха-гр.РФ. — 18 км.
- Алматы-Усть-Каменогорск км 1013−1068, уч. гр. Абайской обл. — с. Касым Кайсенова — 55 км.
Ограничение действует для всех видов автотранспорта.
Жетысуская область
- Ушарал-Достык км 84−184, уч. ст. Коктума-ст. Достык — 100 км. Ограничение действует для всех видов автотранспорта.
- Алматы-Усть-Каменогорск км. 557−615, уч. г. Ушарал-гр. Абайской обл. — 58 км. Ограничение действует для грузового и общественного автотранспорта.
Карагандинская область
- Екатеринбург-Алматы км. 1505−1854, уч. С. Новостройка-г. Балхаш — 349 км.
- Калкаман-Баянаул-Умуткер-Ботакара км. 231−324, уч. гр. Павлодарской обл. -п. Ботакара — 93 км.
- Караганда-Аягоз-Бугаз км. 17−217, уч. г. Караганда-г. Каркаралы — 200 км.
- Кызылорда-Павлодар км. 970−1135, уч. г. Караганда-гр. Павлодарской обл. — 165 км.
- Кызылорда-Павлодар км. 788−906, уч. гр. Улытауской обл. -п. Топар. — 118 км.
- Екатеринбург-Алматы км. 1353−1426, уч. гр. Акмолинской обл. -ПВП Темиртау — 73 км.
- Астана-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау км. 51−266, уч. гр. Акмолинской обл. — г. Темиртау — 215 км.
- Екатеринбург-Алматы км. 1446−1459, г. Темиртау-г. Караганда. — 13 км.
- Екатеринбург — Алматы, Северо-Восточный обход км. 0−16, уч. Пришахтинск-с. Новостройка — 16 км.
Ограничение действует для всех видов автотранспорта.
Павлодарская область
- Кызылорда-Павлодар км. 1135−1206, уч. гр. Карагандинской обл. -п. Шидерты — 71 км.
- Калкаман-Баянаул-Умуткер-Ботакара км. 137−231, уч. п. Баянаул-гр. Карагандинской обл. — 94 км.
- Астана-Ерейментау-Шидерты км. 200−259 уч. гр. Акмолинской обл. -п. Шидерты. — 59 км.
Ограничение действует для всех видов автотранспорта.
Северо-Казахстанская область
- Кокшетау-Рузаевка км. 61−91, уч. гр. Акмолинской обл. -с. Саумалколь.. — 30 км. Ограничение действует для всех видов автотранспорта.
Улытауская область
- Кызылорда-Павлодар км. 756−788, уч. п. Жанаарка — гр. Карагандинской обл. — 32 км. Ограничение действует для всех видов автотранспорта.
В сообщении уточняется, что на автодорогах республиканского значения задействовано 784 единиц техники и 1511 человек.