Шесть машин столкнулось на южноуральской трассе

По предварительным данным южноуральской Госавтоинспекции, водитель грузовика марки «Фотон» столкнулся сразу с тремя автомобилями, ехавшими впереди.
Из-за этого, одна легковушка вылетела на полосу встречного движения, где столкнулась с ещё одним автомобилем марки «Форд». По данным ГИББД Челябинской области, пострадавших в аварии нет, все автомобили получили различные механические повреждения.
Сотрудниками ГИБДД ведётся работа по установлению всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия. Также в Госавтоинспекции напомнили автолюбителям об необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения.