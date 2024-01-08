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Шесть машин столкнулось на южноуральской трассе

Происшествие произошло в Ашинском районе Челябинской области, в районе 1552 километра автодороги «Москва-Челябинск».
Источник: ГИБДД Челябинской области

По предварительным данным южноуральской Госавтоинспекции, водитель грузовика марки «Фотон» столкнулся сразу с тремя автомобилями, ехавшими впереди.

Из-за этого, одна легковушка вылетела на полосу встречного движения, где столкнулась с ещё одним автомобилем марки «Форд». По данным ГИББД Челябинской области, пострадавших в аварии нет, все автомобили получили различные механические повреждения.

Сотрудниками ГИБДД ведётся работа по установлению всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия. Также в Госавтоинспекции напомнили автолюбителям об необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения.