Под Речицей иномарка сбила двух человек, толкавших по дороге машину

ДТП с летальным исходом произошло в Гомельской области вечером в воскресенье, 7 января 2024 года. Как рассказали в ГАИ, примерно в 19.35 автомобиль Volkswagen, который двигался по трассе М-10 со стороны города Светлогорска в направлении Гомеля, совершил наезд на двух людей.
По результатам предварительного следствия выяснилось, что 59-летний мужчина и 22-летняя девушка находились на проезжей части дороги и толкали в попутном направлении автомобиль Kia. Мужчина погиб на месте, девушку доставили в больницу. Как сообщается, за рулем Volkswagen находился 38-летний водитель.