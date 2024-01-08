Под Речицей иномарка сбила двух человек, толкавших по дороге машину

ДТП с летальным исходом произошло в Гомельской области вечером в воскресенье, 7 января 2024 года. Как рассказали в ГАИ, примерно в 19.35 автомобиль Volkswagen, который двигался по трассе М-10 со стороны города Светлогорска в направлении Гомеля, совершил наезд на двух людей.