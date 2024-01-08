14 директоров школ привлекли к ответственности в ЗКО

— В ходе мониторинга установлено наличие возможности свободного посещения несовершеннолетними различных сайтов суицида и сцен насилия. Таким образом, за допущенные нарушения внесен акт прокурорского надзора в департамент по обеспечению качества в сфере образования области, по результатам которого к административной ответственности по статье 409 части 7−2 Кодекса об административных правонарушениях привлечены 14 директоров школ, — говорится в сообщении.