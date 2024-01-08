Польские силовики до смерти избили йеменца на границе с Беларусью

МИНСК, 8 янв — Sputnik. Польские силовики жестоко избили двух беженцев ближневосточного происхождения и вывезли их на границу с Беларусью, сообщили в Госпогранкомитете.
Речь идет о гражданах Йемена и Сирии, которые пытались попасть в Евросоюз.
Несмотря на просьбы о пощаде, силовики забрали все вещи, деньги и вывезли мужчин на границу с Беларусью. Там иностранцев обнаружили белорусские пограничники.
Беженцы были сильно истощены и нуждались в помощи, при этом йеменец находился уже без сознания. Сириец рассказал, что после того, как польские силовики выбросили их через калитку для животных, товарищу стало плохо, и он уже не мог самостоятельно передвигаться.
Пограничники немедленно вызвали бригаду скорой помощи, однако к приезду медиков гражданин Йемена уже скончался. Чтобы установить обстоятельства гибели иностранца, на место происшествия прибыли следователи.
Смерть иностранца на границе с Польшей — первый случай. Всего, по данным ГПК Беларуси, с 2021 года на белорусско-польской границе погибли 22 беженца.