В Ростовской области мужчина угнал машину товарища, пока тот спал

В Ростовской области мужчина угнал автомобиль спящего друга. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону. Происшествие случилось в Шахтах.
По информации ведомства, 31-летний местный житель пришел в гости к товарищу. За встречу мужчины решили выпить. После горячительных напитков хозяин автомобиля заснул. Его друг не стал терять время и взял ключи от «Хендай Акцента». Мужчина решил прокатиться на машине, но неожиданно пробил колесо. Транспортное средство он оставил на обочине и скрылся. Когда хозяин авто проснулся и обнаружил пропажу, то обратился за помощью в полицию.
Правоохранители задержали мужчину и завели на него уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.