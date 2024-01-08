В Ростовской области мужчина угнал машину товарища, пока тот спал

По информации ведомства, 31-летний местный житель пришел в гости к товарищу. За встречу мужчины решили выпить. После горячительных напитков хозяин автомобиля заснул. Его друг не стал терять время и взял ключи от «Хендай Акцента». Мужчина решил прокатиться на машине, но неожиданно пробил колесо. Транспортное средство он оставил на обочине и скрылся. Когда хозяин авто проснулся и обнаружил пропажу, то обратился за помощью в полицию.