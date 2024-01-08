В Краснодаре задержан мужчина, нападавший на прохожих с ножом

«Он молча и спокойно подошел со спины и воткнул нож мне в горло, прорезав от горла до задней части шеи, но и этого ему показалось мало, после чего он воткнул нож в спину. После этого он бросился на жену с дочкой, но они успели убежать и спрятаться в магазине. Но он резал людей дальше. Я увидел женщину с порезанным лицом. Все произошло настолько быстро, что никто ничего не успел сделать», — объяснил пострадавший.