В Краснодаре задержан мужчина, нападавший на прохожих с ножом

На днях в социальных сетях появилась информация о том, что в Краснодаре неизвестный резал ножом на улице случайных прохожих.
По словам очевидцев, это произошло вечером 2 января на улице Стасова, 140. Местный житель рассказал, что неизвестный напал с ножом на него, его жену и 2-летнюю дочь.
«Он молча и спокойно подошел со спины и воткнул нож мне в горло, прорезав от горла до задней части шеи, но и этого ему показалось мало, после чего он воткнул нож в спину. После этого он бросился на жену с дочкой, но они успели убежать и спрятаться в магазине. Но он резал людей дальше. Я увидел женщину с порезанным лицом. Все произошло настолько быстро, что никто ничего не успел сделать», — объяснил пострадавший.
Сегодня, 8 января, стало известно, что полицейские задержали ранее судимого мужчину по горячим следам.
Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в результате действий злоумышленника пострадали три человека, включая маленькую девочку. С места происшествия был изъят нож.
В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.