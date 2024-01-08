Семеро подсудимых по делу Мухамедиулы не признают свою вину

«Я абсолютно не согласен (с обвинением — Прим. ред.) по всем эпизодам. И по музею за 2018−2019 годы. И по Дипломату (…) По обвинительному акту — прокурор назвал договора, сказал, что я их подписал, это договора с Малайзией, Турцей (на проведение выставок “Шествие “Золотого человека”, там везде стоит факсимиле, нет моей подписи. Согласно постановлению правительства, факсимиле не является юридическим обоснованием. Также мы не можем никак найти оригиналы указанных документов. Меня обвиняют в том, что я подписал приказ и назначил Кочетова исполняющим обязанности директора. Нет такого приказа в природе. И такие ошибки, которые являются ключевыми, там (в обвинении — Прим. ред.) сплошь и рядом”.