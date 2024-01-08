В хищении почти 200 млн тенге подозреваются должностные лица филиала «КазАвтоЖол»

АЛМАТЫ, 8 янв — Sputnik. Антикоррупционная служба по Жамбылской области проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц Жамбылского областного филиала АО «НК “КазАвтоЖол”. Они подозреваются в хищении бюджетных средств в особо крупном размере при строительстве пункта пропуска “Кордай” в Жамбылской области. Предварительная сумма ущерба составляет более 194 млн тенге.
Об этом сообщила пресс-служба Антикора.
«С санкции суда все подозреваемые: заместитель директора филиала “КазАвтоЖол”, представитель подрядной организации и эксперт технического надзора заключены под стражу», — говорится в сообщении.
Следствие продолжается.
В ведомстве также напомнили, что по закону каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
Ранее сообщалось, что в Казахстане открылись 43 школы, построенные на средства, изъятые у коррупционеров по итогам 2023 года.
С 2022 года Антикор вернул в Казахстан 856 млрд тенге незаконно приобретенных активов. В эту сумму входят не только деньги, возвращенные из-за рубежа, но и объекты недвижимости.
Из них 159,8 млрд тенге в виде денежных средств из иностранных юрисдикций.
В их числе:
- 36,8 млрд тенге возвращено из Австрии,
- 116,7 млрд тенге — из Лихтенштейна,
- из Объединенных Арабских Эмиратов — 6,3 млрд тенге,
- из Турции — 253 млн тенге.