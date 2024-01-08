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В хищении почти 200 млн тенге подозреваются должностные лица филиала «КазАвтоЖол»

По версии следствия, деньги похитили при строительстве пункта пропуска «Кордай».
Источник: Sputnik.kz

АЛМАТЫ, 8 янв — Sputnik. Антикоррупционная служба по Жамбылской области проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц Жамбылского областного филиала АО «НК “КазАвтоЖол”. Они подозреваются в хищении бюджетных средств в особо крупном размере при строительстве пункта пропуска “Кордай” в Жамбылской области. Предварительная сумма ущерба составляет более 194 млн тенге.

Об этом сообщила пресс-служба Антикора.

«С санкции суда все подозреваемые: заместитель директора филиала “КазАвтоЖол”, представитель подрядной организации и эксперт технического надзора заключены под стражу», — говорится в сообщении.

Следствие продолжается.

В ведомстве также напомнили, что по закону каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Ранее сообщалось, что в Казахстане открылись 43 школы, построенные на средства, изъятые у коррупционеров по итогам 2023 года.

С 2022 года Антикор вернул в Казахстан 856 млрд тенге незаконно приобретенных активов. В эту сумму входят не только деньги, возвращенные из-за рубежа, но и объекты недвижимости.

Из них 159,8 млрд тенге в виде денежных средств из иностранных юрисдикций.

В их числе:

  • 36,8 млрд тенге возвращено из Австрии,
  • 116,7 млрд тенге — из Лихтенштейна,
  • из Объединенных Арабских Эмиратов — 6,3 млрд тенге,
  • из Турции — 253 млн тенге.