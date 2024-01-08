«Меня заперли в квартире и за мной следят». Житель Гродно заявил в милицию о слежке и пропавших деньгах

Житель Гродно обратился в милицию, заявив, что за ним следят. Чем закончилась история рассказал телеграм-канал «102.Неман» УВД Гродненского облисполкома.
Изначально, гродненец позвонил на номер 102 и заявил, что ему кажется, что за ним следят. Во время разговора с сотрудницей оперативной-дежурной службы мужчина также добавил, что его заперли в квартире, а также, что у него «были деньги, а сейчас нет».
Как пояснили в пресс-службе, еще в ходе телефонного разговора стало ясно, что никакого криминала нет, а заявитель делится своими гиперболизированными соображениям, что подтвердилось после проверки.
Чем были вызваны опасения гродненца в милиции не уточнили, однако напомнили, что в Беларуси за заведомо ложное сообщение, которое повлекло принятие мер реагирования милицией могут привлечь к ответственности.