«Меня заперли в квартире и за мной следят». Житель Гродно заявил в милицию о слежке и пропавших деньгах

Изначально, гродненец позвонил на номер 102 и заявил, что ему кажется, что за ним следят. Во время разговора с сотрудницей оперативной-дежурной службы мужчина также добавил, что его заперли в квартире, а также, что у него «были деньги, а сейчас нет».