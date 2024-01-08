Шестеро детей находятся в больнице после ДТП на трассе в ЗКО

"Шестеро детей транспортировали в Областную детскую многопрофильную больницу. 14-летний мальчик находится в реанимации в тяжелом состоянии. Девочек 17, 15, 10, 10, 3 лет госпитализировали в отделение травматологии. Взрослых доставили в Областную многопрофильную больницу. 18-летнюю девушку госпитализировали в нейрохирургическое отделение, 22-летнюю — в хирургическое отделение. Их состояние врачи оценивают, как средней степени тяжести. Женщину 34 лет отпустили на амбулаторное лечение, — рассказали в управлении здравоохранения ЗКО.