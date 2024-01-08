Шестеро детей находятся в больнице после ДТП на трассе в ЗКО

Как пишет региональный портал mgorod.kz, 14-летний мальчик находится в реанимации в тяжелом состоянии.
На место происшествия выезжали четыре скорой медицинской бригады. Всего пострадавших 12 человек.
Смерть констатировали у мужчин 1956 и 1988 годов рождения, у женщины 1953 года рождения.
"Шестеро детей транспортировали в Областную детскую многопрофильную больницу. 14-летний мальчик находится в реанимации в тяжелом состоянии. Девочек 17, 15, 10, 10, 3 лет госпитализировали в отделение травматологии. Взрослых доставили в Областную многопрофильную больницу. 18-летнюю девушку госпитализировали в нейрохирургическое отделение, 22-летнюю — в хирургическое отделение. Их состояние врачи оценивают, как средней степени тяжести. Женщину 34 лет отпустили на амбулаторное лечение, — рассказали в управлении здравоохранения ЗКО.
Ведется досудебное расследование по статье УК РК «Нарушение правил дорожного движения».