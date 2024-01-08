Мошенники обманули продавцов в торговых домах Кызылорды

С заявлением в полицию обратились продавцы двух торговых домов. По их словам, неизвестные лица в этот день купили у них одежду и предъявили квитанцию об оплате товара. Однако позже выяснилось, что они предъявили поддельные чеки. Потерпевшим причинён ущерб в размере 230 тысяч тенге.
Сотрудниками полиции задержаны подозреваемые в совершении преступления — двое ранее судимых гражданина в возрасте 35, 27 лет и 29-летняя женщина. Двое из них оказались жителями Алматы и одна — жительницей Кызылорды.
Изъятую одежду вернули торговцам.
По факту мошенничества проводится досудебное расследование. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.