Мошенники обманули продавцов в торговых домах Кызылорды

С заявлением в полицию обратились продавцы двух торговых домов. По их словам, неизвестные лица в этот день купили у них одежду и предъявили квитанцию об оплате товара. Однако позже выяснилось, что они предъявили поддельные чеки. Потерпевшим причинён ущерб в размере 230 тысяч тенге.