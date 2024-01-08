«Нажал на тормоз и молился, чтобы все обошлось»: В аварии на М-11 столкнулись 50 машин

Что происходит на месте массового аварии на трассе М-11.
Вечером 8 января на новой платной трасс М-11, связывающей две столицы, произошло крупное ДТП. По данным ГИБДД, в аварии участвовало до пятидесяти автомобилей. Все началось на 526 километре трассы при движении от Петербурга в сторону Москвы. В этот день в столицу возвращались многие туристы, которые решили провести каникулы в городе на Неве. Поэтому дорога была сильно загружена. Повлияла на дорожную обстановку и погода. В Новгородской области днем началась сильнейшая метель: видимость упала. Подстроиться под изменившиеся условия смогли не все водители. А ведь с начала ноября на трассу работает зимний скоростной режим — 100 километров в час для легковых и 90 километров в час для грузовых машин.
— Мы ехали в то же время, но по другой полосе, в сторону Петербурга, — рассказывают очевидцы. — Обстановка на дороге была ужасная, метель жуткая, скорость должна быть не больше 40−50, но там, гнали, видимо — вот итог.
Причина ДТП с 50 машинами на трассе М-11 в Новгородской области
Очевидцы, попавшие в ДТП, говорят, что все развивалось стремительно.
— Ничего не возможно такой ситуации сделать — рассказывает один из попавших в ДТП водителей. — Я только нажал на тормоз и молился, чтобы все обошлось. Сначала ударил впереди иномарку, потом почти сразу раздался удар в мою машину сзади…
— На самом деле, зимой трасса — совсем не то, что летняя, — говорит водитель Алексей Панфилов, который по работе ездит здесь не один раз в месяц. — И ее, конечно, чистят, никто не даст замести снегом такой объект. Но хорошая трасса — тоже опасно, это создает иллюзию безопасности. К тому же люди едут, часто долго, с «монотонной» скоростью, внимание притупляется. А тут, к примеру, почти всегда боковой ветер, возникают снежные «переметы», надо или хорошо чувствовать машину, или не гнать с максимальной, пусть даже разрешенной скоростью. Иногда появляется такое явление, как наледь, тончайшая, выглядит как асфальт, а на самом деле при перестроении машина может стать неуправляемой.
Видео и фото с места ДТП с 50 машинами на трассе в Новгородской области
Нарушение скоростного режима, вкупе с недостаточной дистанцией и плохой видимостью стало причиной первой аварии. Внедорожник не успел затормозить и на большой скорости врезался во впереди идущий грузовик. Остальные машины стали «влетать» в них по цепочке. В итоге собралось 50 автомобилей: легковушки, джипы и грузовики. Сначала сообщалось, что ДТП собрало в кучу порядка 30 авто, а затем выяснилось, что их больше 50 штук.
В итоге движение в сторону Москвы оказалось полностью перекрыто. Машины стали пускать в обход по старой дороге М-10. А для тех, кто застрял на М-11 администрация области вместе с МЧС открыли пункты обогрева.
— Сейчас службы региона оказывают все возможное содействие. На данном участке аварии развернули пункт обогрева, пассажиров обеспечат горячим чаем, бутербродами, — сообщил губернатор региона Андрей Никитин.
Кто пострадал в массовом ДТП на трассе М-11 8 января
К сожалению, в аварии погибли трое взрослых и один ребенок. Травмы получили десять человек, среди которых двое — дети.
К месту вылетели вертолеты спасательных служб, чтобы эвакуировать пострадавших с травмами. В то же время следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Речь идет о качестве уборки снега на магистрали.