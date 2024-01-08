«Нажал на тормоз и молился, чтобы все обошлось»: В аварии на М-11 столкнулись 50 машин

— На самом деле, зимой трасса — совсем не то, что летняя, — говорит водитель Алексей Панфилов, который по работе ездит здесь не один раз в месяц. — И ее, конечно, чистят, никто не даст замести снегом такой объект. Но хорошая трасса — тоже опасно, это создает иллюзию безопасности. К тому же люди едут, часто долго, с «монотонной» скоростью, внимание притупляется. А тут, к примеру, почти всегда боковой ветер, возникают снежные «переметы», надо или хорошо чувствовать машину, или не гнать с максимальной, пусть даже разрешенной скоростью. Иногда появляется такое явление, как наледь, тончайшая, выглядит как асфальт, а на самом деле при перестроении машина может стать неуправляемой.