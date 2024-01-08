Количество пострадавших в массовом ДТП на М-11 выросло до 16 человек

Число пострадавших в массовой аварии на трассе М-11 в Новгородской области, где столкнулось более 50 автомобилей, выросло до 16 человек, в том числе пять детей. Также известно, что погибли трое взрослых и один ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
— Авиация МЧС России доставила трех детей, пострадавших в ДТП, из Ставрополья в Великий Новгород, — добавили в ведомстве.
Сейчас людям, застрявшим на дороге, оказывают всю необходимую помощь. В частности, там развернули пункты обогрева, где водители и пассажиры могут не только согреться, но попить чай, перекусить и зарядить мобильные телефоны. Также, чтоб людям было проще справиться с ситуацией, на месте работают психологи МЧС.
На месте аварии скопилась пробка. Ее длина составляет порядка полутора километров. В настоящее время большинство легковушек смогли перенаправить по трассе М-10 для объезда участка. Однако около 60 большегрузов продолжают стоять, так как не имеют возможности развернуться.