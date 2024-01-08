Количество пострадавших в массовом ДТП на М-11 выросло до 16 человек

Число пострадавших в массовой аварии на трассе М-11 в Новгородской области, где столкнулось более 50 автомобилей, выросло до 16 человек, в том числе пять детей. Также известно, что погибли трое взрослых и один ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.