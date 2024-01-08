Авто акима Талдыкоргана передвигалось с подложными номерами

По информации пресс-службы департамента полиции области Жетысу, водитель по собственной инициативе использовал незарегистрированный государственный регистрационный номерной знак.
Как сообщили в департаменте полиции, на момент остановки автомобиля аким города Талдыкоргана Ернат Базил в машине отсутствовал.
«По данному факту в соответствии с частью 4 статьи 590 Кодекса об административных правонарушениях РК был составлен административный протокол. В настоящее время Р. Б. Абданиев отбывает административный арест сроком пять суток, а также лишен права на управление автотранспортными средствами на год», — говорится в сообщении.
По истечении срока наказания (9 января 2024 года) водитель будет уволен.
Кроме того, по факту выпуска из гаража без путевого листа был составлен административный протокол в отношении начальника автохозяйства аппарата акима города Талдыкорган Молдабаева, вследствие чего был наложен и оплачен штраф в размере 10 МРП.
«В целях недопущения аналогичных и иных нарушений с сотрудниками автохозяйства были проведены профилактические беседы», — добавили в департаменте полиции.