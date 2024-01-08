Авто акима Талдыкоргана передвигалось с подложными номерами

«По данному факту в соответствии с частью 4 статьи 590 Кодекса об административных правонарушениях РК был составлен административный протокол. В настоящее время Р. Б. Абданиев отбывает административный арест сроком пять суток, а также лишен права на управление автотранспортными средствами на год», — говорится в сообщении.