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Авто акима Талдыкоргана передвигалось с подложными номерами

Автомобиль акима Талдыкоргана остановили с подложными номерами, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на golos-naroda.kz.
Источник: Newtimes.kz

По информации пресс-службы департамента полиции области Жетысу, водитель по собственной инициативе использовал незарегистрированный государственный регистрационный номерной знак.

Как сообщили в департаменте полиции, на момент остановки автомобиля аким города Талдыкоргана Ернат Базил в машине отсутствовал.

«По данному факту в соответствии с частью 4 статьи 590 Кодекса об административных правонарушениях РК был составлен административный протокол. В настоящее время Р. Б. Абданиев отбывает административный арест сроком пять суток, а также лишен права на управление автотранспортными средствами на год», — говорится в сообщении.

По истечении срока наказания (9 января 2024 года) водитель будет уволен.

Кроме того, по факту выпуска из гаража без путевого листа был составлен административный протокол в отношении начальника автохозяйства аппарата акима города Талдыкорган Молдабаева, вследствие чего был наложен и оплачен штраф в размере 10 МРП.

«В целях недопущения аналогичных и иных нарушений с сотрудниками автохозяйства были проведены профилактические беседы», — добавили в департаменте полиции.