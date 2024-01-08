ПВО сбила десять снарядов РСЗО RM-70 «Вампир» над Белгородской областью

«Восьмого декабря около 21:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня RM-70 “Вампир” по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью», — заявили в ведомстве.
По словам губернатора Вячеслава Гладкова, после атаки ВСУ, предварительно, пострадали три человека. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.
В понедельник вечером мэрия Белгорода предупредила жителей о ракетной опасности в городе и Белгородском районе. Горожан призвали оставаться дома, не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами.
Атаки на Белгород
Днем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты «Ольха» с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.
По последним данным, жертвами стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».
В первые дни нового года Белгород снова подвергся обстрелам. Так, в течение дня 2 января ВСУ выпустили по городу и области 24 ракеты «Ольха» и две «Точки-У», а 3 января — шесть «Точек-У» и шесть снарядов РСЗО «Ольха». При этом один человек погиб и 12 пострадали. Самый массированный обстрел Белгородской области пришелся на 6 января — украинские войска выпустили 129 снарядов, в основном по Грайворонскому городскому округу и Белгородскому району.
Президент Владимир Путин назвал атаку на Белгород терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.