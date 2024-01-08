ПВО сбила десять снарядов РСЗО RM-70 «Вампир» над Белгородской областью

В первые дни нового года Белгород снова подвергся обстрелам. Так, в течение дня 2 января ВСУ выпустили по городу и области 24 ракеты «Ольха» и две «Точки-У», а 3 января — шесть «Точек-У» и шесть снарядов РСЗО «Ольха». При этом один человек погиб и 12 пострадали. Самый массированный обстрел Белгородской области пришелся на 6 января — украинские войска выпустили 129 снарядов, в основном по Грайворонскому городскому округу и Белгородскому району.