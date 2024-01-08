Мужчина с ружьем пытался ограбить магазин в Барановичском районе

МИНСК, 8 янв — Sputnik. Мужчина с заряженным охотничьим ружьем пришел в один из магазинов Барановичского района и заявил об ограблении, его задержали правоохранители, сообщили в управлении внутренних дел Брестского облисполкома.
Правоохранителям позвонил продавец торгового объекта и рассказал, что появился неизвестный с предметом, который похож на огнестрельное оружие. На место ЧП выехали милиционеры.
Они установили, что злоумышленником является нетрезвый 61-летний житель района.
«Установлено, что мужчина, зайдя в магазин, высказался об ограблении, разбил витрину с продуктами питания и стеллажи с алкогольными напитками», — говорится в сообщении.
Один из посетителей попытался задержать дебошира, но тот ножом легко ранил его. Затем нападавший сбежал, бросив оружие. Задерживали его по месту жительства при силовой поддержке ОМОН.
Милиционеры устанавливают причины произошедшего, работает следственно-оперативная группа.
Правоохранители поблагодарили неравнодушного мужчину, который, рискуя жизнью, попытался задержать злоумышленника.