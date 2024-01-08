Нечистотами затопило улицу и дома в Балхаше

«Мы сначала не поняли, откуда эта вода идет. Она начала заходить в дома и была по колено. Пар везде стоял, и воняет теперь. Нам только сказали, что трубу прорвало. Мы до утра с детьми на столах и стульях сидели. Дождались 9 часов и пошли в акимат. Только после скандала к нам выехал заместитель акима. Пусть проверят все дома, под полом, не дай Бог, рухнет», — рассказала жительница г. Балхаш Фарида Тажибаева,