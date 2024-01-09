Президент Эквадора ввел режим ЧП в стране для установления порядка в тюрьмах

«Группировки наркотеррористов пытаются запугать нас и думают, что мы уступим их требованиям. Я дал военному и полицейскому руководству четкие указания для того, чтобы они вмешались в установление контроля над тюрьмами. Я только что подписал указ о введении чрезвычайного положения, чтобы у вооруженных сил была полная политическая и юридическая поддержка их действий», — сказал он в обращении к нации.