NYT: солдаты ВСУ говорят о поражении подземных бункеров планирующими бомбами

«Они (россияне. — Прим. ред.) посылают их (планирующие бомбы. — Прим. ред.) <…> по восемь в час. Звучит так, как будто на тебя летит реактивный самолет, будто открылись врата ада», — поделился солдат 14-й бригады Нацгвардии с позывным «Кит».