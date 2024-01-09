NYT: солдаты ВСУ говорят о поражении подземных бункеров планирующими бомбами

«Они (россияне. — Прим. ред.) посылают их (планирующие бомбы. — Прим. ред.) <…> по восемь в час. Звучит так, как будто на тебя летит реактивный самолет, будто открылись врата ада», — поделился солдат 14-й бригады Нацгвардии с позывным «Кит».
По данным NYT, российские планирующие боеприпасы поражают украинских военных даже внутри подземных укреплений.
Другим источником проблем для ВСУ стали российские дроны, указывает издание. Журналисты отметили, что беспилотники превращают снабжение частей на линии фронта во «все более рискованное дело».
«Ездить на машине крайне опасно (из-за дронов. — Прим. ред.). Передвигаться можно только пешком», — пожаловался американцам боевик с позывным «Варвар».
Российская авиация активно применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов.