Военные инженеры уничтожили немецкие кассетные мины под Купянском

«Приехали на место, обнаружили неразорвавшиеся части кассетного снаряда. Внутри каждой кассеты были немецкие мины. Это очень коварные боеприпасы. Поэтому уничтожали накладным зарядом на месте. Теперь мирные жители, которые находят такие взрывчатые предметы, могут спокойнее распоряжаться своей территорией и имуществом», — сказал старший группы гуманитарного разминирования с позывным «Чека».