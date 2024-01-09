Военные инженеры уничтожили немецкие кассетные мины под Купянском

«В ходе обстрела одного из населенных пунктов со стороны ВСУ на Купянском направлении один из снарядов попал на придомовую территорию частного дома. Военные инженеры 6-й общевойсковой армии группировки войск “Запад” уничтожили неразорвавшиеся немецкие кассетные боеприпасы», — уточнили в ведомстве.
Подчеркивается, что за неделю они уничтожили свыше 200 различных боеприпасов ВСУ советского и натовского производства. Эти снаряды Киев использует для ударов и по мирным населенным пунктам, напомнили в министерстве.
«Приехали на место, обнаружили неразорвавшиеся части кассетного снаряда. Внутри каждой кассеты были немецкие мины. Это очень коварные боеприпасы. Поэтому уничтожали накладным зарядом на месте. Теперь мирные жители, которые находят такие взрывчатые предметы, могут спокойнее распоряжаться своей территорией и имуществом», — сказал старший группы гуманитарного разминирования с позывным «Чека».
По данным Минобороны от 8 января, за сутки ВСУ потеряли более 110 военнослужащих на Купянском направлении.