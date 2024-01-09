Жертва рыбацкой страсти: во Владивостоке водитель едва успел покинуть тонущий автомобиль

Происшествие случилось в северной части залива, в районе Тавричанского лимана, где сейчас собирается множество любителей подледного лова. Многие из них не боятся выезжать на замерзшую морскую поверхность на автомобилях, несмотря на законодательный запрет этого и многочисленные предупреждения спасателей о том, что лед еще слишком тонок для передвижения транспортных средств.