Жертва рыбацкой страсти: во Владивостоке водитель едва успел покинуть тонущий автомобиль

Еще один автомобиль во Владивостоке стал жертвой безудержной любви горожан к свежей рыбке. Вчера, 8 января, под лед Амурского залива ушел автомобиль, чуть не утянув за собой своего водителя, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на очевидцев происшествия.
Происшествие случилось в северной части залива, в районе Тавричанского лимана, где сейчас собирается множество любителей подледного лова. Многие из них не боятся выезжать на замерзшую морскую поверхность на автомобилях, несмотря на законодательный запрет этого и многочисленные предупреждения спасателей о том, что лед еще слишком тонок для передвижения транспортных средств.
Убедиться в небезопасности поездок по льду смог один из рыбаков, автомобиль которого сначала провалился под лед передней частью, а затем быстро ушел под воду. Водителю пришлось спасаться через открытую дверцу багажника. Судя по кадрам видеосъемки, в последний момент его успел вытащить из салона один из очевидцев происшествия.
Это не первая жертва рыбацкой страсти в этом году. Еще 3 января на Амурском заливе в районе полуострова Песчаный под лед одновременно ушли два автомобиля. Правда, их владельцам повезло больше — они провалились в более мелком месте и под водой машины не скрылись.