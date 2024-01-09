Подростки устроили групповую драку в Атырау

По информации портала «Ак Жайык», на место прибыли экипажи Батыс-28, 29, которые доставили всех лиц, совершивших правонарушение, в управление полиции.
Среди них были и несовершеннолетние, 2006 года рождения, родители которых были вызваны в управление полиции.
Правонарушители были привлечены к ответственности по части 1 «Мелкое хулиганство», части 1 статьи «Нарушение тишины» КоАП РК и родители подростков по статье «Нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей» КоАП РК.