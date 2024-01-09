ВКС России уничтожили четыре командно-наблюдательных пункта ВСУ

«На Краснолиманском направлении оперативно-тактическая авиация российской группировки войск уничтожила четыре командно-наблюдательных, три опорных пункта и два района сосредоточения техники украинских войск в районах населенных пунктов Торское, Ямполовка и Червоная Диброва», — отметил он.