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ВКС России уничтожили четыре командно-наблюдательных пункта ВСУ

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. ВКС уничтожили четыре командно-наблюдательных и три опорных пункта ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости старший офицер пресс-центра группировки войск «Центр» Леонид Шаров.
Источник: © РИА Новости

«На Краснолиманском направлении оперативно-тактическая авиация российской группировки войск уничтожила четыре командно-наблюдательных, три опорных пункта и два района сосредоточения техники украинских войск в районах населенных пунктов Торское, Ямполовка и Червоная Диброва», — отметил он.

Кроме того, авиаударам с применением универсальных модулей планирования коррекции УМПК-500 подверглись позиции 13-й, 63-й и 100-й бригад ВСУ, заключил собеседник агентства.

По данным Минобороны от 8 января, за сутки Украина потеряла около 230 военнослужащих на Краснолиманском направлении.