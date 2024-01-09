Российская авиация нанесла ракетный удар по ВСУ на Донецком направлении

«Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил, состоящая из ударного вертолета Ми-28Н, прикрывающего ударного Ка-52 и вертолета поисково-спасательного обеспечения Ми-8, выполнила плановый боевой вылет на донецком направлении», — говорится в сообщении.
В ходе выполнения боевой задачи летчики на вертолетах Ми-28Н выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам и живой силе подразделений ВСУ. В результате удара все цели были уничтожены.
«Получили боевую задачу, выдвинулись в район цели, нанесли удар неуправляемыми ракетами. Задача выполнена, потерь нет. Все вернулись на аэродром вылета» — приводит ведомство слова летчика Ми-28Н с позывным «Овод».