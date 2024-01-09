Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Российская авиация нанесла ракетный удар по ВСУ на Донецком направлении

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Экипажи российской армейской авиации нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе ВСУ на донецком направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Источник: © РИА Новости

«Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил, состоящая из ударного вертолета Ми-28Н, прикрывающего ударного Ка-52 и вертолета поисково-спасательного обеспечения Ми-8, выполнила плановый боевой вылет на донецком направлении», — говорится в сообщении.

В ходе выполнения боевой задачи летчики на вертолетах Ми-28Н выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам и живой силе подразделений ВСУ. В результате удара все цели были уничтожены.

«Получили боевую задачу, выдвинулись в район цели, нанесли удар неуправляемыми ракетами. Задача выполнена, потерь нет. Все вернулись на аэродром вылета» — приводит ведомство слова летчика Ми-28Н с позывным «Овод».