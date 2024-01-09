«Солнцепек» группировки «Запад» уничтожил опорные пункты ВСУ под Купянском

«Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А “Солнцепек” общевойсковой армии группировки войск “Запад” на Купянском направлении уничтожил укрепленные взводные опорные пункты подразделений механизированной бригады ВСУ», — отметили в ведомстве.
Уточняется, что ТОС провела пуски на расстоянии около пяти километров.
«Ни для кого не секрет, что противник копает свои укрепления, заливает в бетон, пытается хоть как-то удержаться на своих позициях. Наши термобарические снаряды созданы в том числе для таких целей. При ударе создают избыточное давление и выжигают все живое», — рассказал командир «Солнцепека» с позывным Черный.
По данным Минобороны от 8 января, за сутки ВСУ потеряли более 110 военнослужащих на Купянском направлении.