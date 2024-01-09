«Солнцепек» группировки «Запад» уничтожил опорные пункты ВСУ под Купянском

«Ни для кого не секрет, что противник копает свои укрепления, заливает в бетон, пытается хоть как-то удержаться на своих позициях. Наши термобарические снаряды созданы в том числе для таких целей. При ударе создают избыточное давление и выжигают все живое», — рассказал командир «Солнцепека» с позывным Черный.