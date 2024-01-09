В период новогодних каникул аварии в Приморье забрали жизнь 13 человек

В период новогодних каникул, то есть с 1 по 8 января в Приморье произошло 278 ДТП. Из этого числа 13 аварий оказались смертельными, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.
Смертельные аварии произошли в Арсеньеве, Уссурийске, Фокино, а также в Михайловском, Надеждинском, Партизанском и Тернейском районах.
Одна из таких аварий произошла в Уссурийском городском округе. По предварительной информации, 19-летний водитель Toyota Allion, двигаясь по Владивостокскому шоссе в направлении улицы Заречная, не справился с управлением и съехал с проезжей части, после чего машина опрокинулась.
По факту ДТП было заведено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее за собой смерть двух и более человек). Теперь виновнику грозит лишение свободы на срок до семи лет.
Напомним, ранее «Комсомолка» писала о другой смертельной аварии, которая произошла в Приморье в последний день новогодних каникул.