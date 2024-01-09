Базу телефонных номеров казахстанцев продают за 2000 тенге в Сети

Однако, как отмечает представитель Минцифры, для того, чтобы распространители персональных данных понесли ответственность, необходимо соответствующее обращение от пострадавших лиц. То есть, если человек обнаружит себя в такой базе и напишет заявление, только тогда госорганы будут разыскивать виновных лиц и возбудят дело. А пока стоит самостоятельно позаботиться о своей цифровой безопасности.