Пассажиров вставшего в Забайкалье поезда отправят во Владивосток самолётом

Из-за схода грузовых вагонов на Забайкальской железной дороге остановили поезд № 2 Москва — Владивосток, его пассажиров отправят к месту назначения самолётом, сообщили в Telegram-канале Федеральной пассажирской компании.
В Чернышевском районе Забайкалья с путей сошли 14 грузовых вагонов, из-за этого с 8 января на станции Чернышевск стоят два пассажирских поезда. Помимо состава Москва — Владивосток остановили поезд № 392 Чита — Благовещенск. Федеральная пассажирская компания организует пассажирам перелёты во Владивосток, Хабаровск и Чернышевск.
Пока поезда стоят, людей обеспечивают едой и напитками, а в вагонах поддерживают комфортную температуру.