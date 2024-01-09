Пассажиров вставшего в Забайкалье поезда отправят во Владивосток самолётом

В Чернышевском районе Забайкалья с путей сошли 14 грузовых вагонов, из-за этого с 8 января на станции Чернышевск стоят два пассажирских поезда. Помимо состава Москва — Владивосток остановили поезд № 392 Чита — Благовещенск. Федеральная пассажирская компания организует пассажирам перелёты во Владивосток, Хабаровск и Чернышевск.