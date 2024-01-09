Полицейские накрыли наркомагазин мигрантов в Приморье

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю, двое мужчин занимались продажей наркотиков через интернет-магазин на территории края. Подозреваемые были задержаны с поличным во время сбыта очередной партии в Артеме. Ими оказались уроженцы одной из республик Средней Азии 24 и 29 лет.