Организаторы онлайн-казино 1WIN объявлены в розыск

Досудебное расследование по факту незаконной деятельности онлайн-казино «1WIN», функционировавшего не только в Казахстане, но и в странах СНГ и дальнего зарубежья, проводится департаментом АФМ по Алматинской области, передает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу Казахстана.