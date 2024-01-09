Организаторы онлайн-казино 1WIN объявлены в розыск

Досудебное расследование по факту незаконной деятельности онлайн-казино «1WIN», функционировавшего не только в Казахстане, но и в странах СНГ и дальнего зарубежья, проводится департаментом АФМ по Алматинской области, передает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу Казахстана.
По данным ведомства, помимо организации незаконного игорного бизнеса, куда были вовлечены тысячи казахстанских граждан, онлайн-платформа также оказывала букмекерские услуги без наличия соответствующей лицензии.
При этом денежные средства принимались посредством интернет-эквайринга и без аутентификации, что позволяло принимать участие в азартных играх даже несовершеннолетним.
Только за 2023 год оборот онлайн-казино составил около 4 млрд тенге.
В настоящее время расследование продолжается, сайт онлайн-казино заблокирован, четверо организаторов объявлены в международный розыск, наложен арест на подлежащее конфискации имущество и денежные средства на общую сумму 1,5 млрд тенге.
При этом изъяты автомашины «Mercedes-Maybach S500» и «Lamborghini Huracan».
Иная информация в соответствии со ст.201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.
Агентство по финансовому мониторингу предупреждает, что согласно законодательству Республики Казахстан в стране запрещена деятельность онлайн-казино, а букмекерские услуги оказываются при наличии соответствующей лицензии.
Также Агентство напоминает о возможности сообщения о фактах экономических правонарушений в телеграмм бот «АФМ Insider».